Dana White admite novo combate entre McGregor e Khabib este ano

Em outubro, Khabib Nurmagomedov derrotou Conor McGregor num duelo marcado por lamentáveis cenas de pancadaria extra combate, que levaram mesmo à detenção de alguns elementos da equipa do russo, e à suspensão por tempo indeterminado dos dois lutadores.E apesar de ainda estar a decorrer uma investigação levada a cabo pela Comissão de Atletas do Nevada, Dana White admite novo combate já para este ano."Se tudo correr bem, dependendo da duração das suspensões, a segunda luta entre Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov acontecerá ainda em 2019", afirmou o presidente do UFC, entrevista ao site 'TMZ Sports'.







"Muita gente quer ver esta luta. Mas teremos que esperar pela reunião da Comissão de Atletas do Nevada. Só depois saberemos como as coisas acontecerão", referiu ainda Dana White.A Comissão de Atletas do Nevada reúne-se a 29 de janeiro em Las Vegas.