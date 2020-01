Dana White "impressionado" com regresso de McGregor propõe: «Khabib é a luta a fazer»

Dana White nunca escondeu a sua admiração por Conor McGregor, há mesmo quem o acuse de favorecer o irlandês, e depois da vitória estrondosa diante Donald Cerrone, em apenas 40 segundos de combate, o líder da UFC já está a planear o próximo grande combate.





"Fiquei impressionado. McGregor parecia inacreditável ", afirmou Dana White no final do combate entre Cerrone e McGregor, adiantando que o próximo grande duelo terá de ser a 'revanche' do irlandês com o russo Khabib Nurmagomedov."Khabib é a luta a fazer. Khabib vs Conor é o maior combate da história do desporto", sublinhou Dana White.Já em setembro do ano passado, Conor McGregor havia falado na ' desforra', sugerindo mesmo que o combate decoresse em Moscovo , possibilidade que entretanto Dana White já veio desmentir: "Não vai acontecer em Moscovo... Existem muitas, muitas razões pelas quais o combate não acontecerá em Moscovo. Realisticamente, Las Vegas é sempre o lugar que faz mais sentido quando se luta em grande escala. Infelizmente, Khabib não é um grande fã de Las Vegas depois do que aconteceu da última vez. Não sei", referiu.Recorde-se em outubro de 2018, Khabib Nurmagomedov derrotou Conor McGregor num duelo marcado por lamentáveis cenas de pancadaria extra combate, que levaram mesmo à detenção de alguns elementos da equipa do russo, e a uma suspensão prolongada dos dois lutadores.