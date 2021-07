Dana White revela os "problemas" de McGregor dos últimos dois anos

Após Conor McGregor ter perdido o combate frente a Dustin Poirier devido a uma fratura no tornozelo esquerdo, o irlandês veio às redes sociais reclamar que tinha avisado Dana White, presidente da UFC, que estava lesionado antes de ir para a luta. "A perna está melhor do que nunca. Magoei-me a ir para a luta. As pessoas perguntam-me: 'Quando partiste a perna?' 'Em que momento é que partiste a perna?' Perguntem a Dana White, perguntem à UFC, perguntem ao Dr. Davidson, o médico chefe da UFC. Eles sabiam que tinha fraturas por stress na perna ao entrar naquela jaula", afirmou 'The Notorious'.





Wouldn’t change my journey for no ones! The greatest of all time! pic.twitter.com/iZhQ3j7B1A — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 16, 2021

Dana White, em entrevista à Fox News, admitiu saber do problema de McGregor e que não é uma lesão recente: "Tem tido problemas com os tornozelos durante dois anos e perguntou, antes do combate, se poderia enfaixar os tornozelos. Recebeu a autorização da Comissão Atlética do Estado do Nevada, mas decidiu não fazê-lo. Optou por não ligá-los, não sei porquê".O presidente da UFC revelou ainda na entrevista que Conor McGregor tem "artrite crónica nos tornozelos". O lutador irlandês admitiu ainda que "precisava de tratamento na perna e nunca teria passado por uma cirurgia a menos que acontecesse algo assim". "Consegui exactamente o que necessitava, que era uma canela de titânio. Agora tenho titânio do joelho ao tornozelo e o médico disse que é inquebrável", sublinhou.Dana White afirmou ainda que o lutador irlandês terá um longo tempo de recuperação. "Vai levar um ano para recuperar e poder voltar, então não sei, veremos. O mundo dos combates é um jogo difícil e Conor deixou um grande legado e ganhou muito dinheiro, então veremos como se desenrola o resto da sua carreira".