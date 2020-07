Das drogas, prostitutas e paranoia à invejável forma física aos 54: como mudou Mike Tyson

O nome Mike Tyson é conhecido nos quatro cantos do Mundo. Agora anunciou o seu regresso aos ringues para um combate de exibição com Roy Jones Jr., de 51, marcado para 12 de setembro. A vida profissional e pessoal do norte-americano é uma verdadeira montanha russa, digna de um parque de diversões para os mais novos - não em conteúdo, mas sim no que toca a aventuras.

'Baddest Man on the Planey (O homem mais temível do Mundo, em inglês)' experimentou todas (e mais algumas) tentações da vida, tendo admitido, em 2012, numa entrevista ao Daily Mail, ter chegado "ao fundo do poço" e como lutava para vencer essa fase.

"Estou na minha suite de hotel, tento nunca estar sozinho, mesmo que seja com uma prostituta, ou com um cão. Tenho comigo sete mulheres, morfina, cocaína, viagra, marijuana e uma Hennessey. Estou no fundo do poço, tudo porque entrei em paranoia e comecei a pensar que estas mulheres queriam roubar-me. Então comecei a bater-lhes", revelou, na altura.

Contudo, essa fase parece estar ultrapassada. Hoje, com 54 anos, Mike Tyson pratica diariamente exercícios de Muay Thai, tendo com a ajuda do brasileiro Rafael Cordeiro, antigo lutador da modalidade, de kickboxing e de MMA, que tem a oportunidade de treinar o seu ídolo.

"Está a ser uma experiência maravilhosa. Poder segurar a manopla para o teu ídolo é uma coisa surreal. Tem uma pancada que não dá para ter noção... a pancada dele, a movimentação, tal como nos velhos tempos. Tem uma mente de campeão, é impressionante! Não consegue dar um soco fraco, são todos a 100 por cento [de força]. Estou muito feliz, é um sonho tornado realidade", exaltou o brasileiro, em entrevista exclusiva à 'ESPN'.