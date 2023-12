'Day of Reckoning' junta estrelas do boxe na Arábia Saudita: mega evento com transmissão na DAZN

O Riyadh Season, em Riade, na Arábia Saudita, recebe este sábado um dos eventos do ano no mundo do boxe, com o chamado 'Day of Reckoning', que vai juntar no ringue grandes estrelas da modalidade e que para Portugal será transmitido em exclusividade, em regime pay-per-view (PPV), pela DAZN. Entre as principais figuras do cartaz estão Anthony Joshua (que vai lutar contra Otto Wallin) e ainda Deontay Wilder (frente a Joseph Parker), ambos em lutas de pesos pesados. Além destes dois combates cabeças de cartaz, haverá ainda mais seis lutas com promessa de emoção garantida.O evento estará disponível em pay-per-view a partir de 19,99€, sendo que os subscritores deste pay-per-view vão poder aderir ao passe anual da DAZN por apenas mais 1€ - ou seja, subscrevendo o PPV e aderindo ao passe anual DAZN, o primeiro mês fica por apenas 20,99€, sendo que a partir daí a mensalidade será pelo valor habitual.Anthony Joshua x Otto WallinDeontay Wilder x Joseph ParkerDaniel Dubois x Jarell MillierDmitry Bivol x Lyndon ArthurJai Opetaia x Ellis ZorroFilip Hrgovic x Mark DeMoriArslanbek Makhmudov x Agit KabayeFrank Sanchez x Junior Fa