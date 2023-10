Desportos de combate regressam ao Casino do Estoril no domingo: não perca em direto no site de Record

As grandes noites de desportos de combate estão de regresso ao Casino do Estoril. Este domingo, dia 15, realiza-se um evento de K1-Rules, promovido e organizado pela KO Team e KWP sob a égide da WAKO Pro e que poderá acompanhar em direto no site deO cartaz da prova é de luxo, com algumas das grandes estrelas da atualidade a subirem ao ringue, entre elas, Bassó Pires, campeão mediterrâneo WAKO Pro, Ricardo Hilário, campeão da Europa WAKO Pro e Inês Casqueiro, campeã ibérica WAKO Pro."É um enorme orgulho ver que os desportos de combate voltam aos grandes palcos como é o Casino do Estoril. Há muita história neste salão preto e prata, eu próprio já combati aqui e vejo este regresso dos ringues ao Casino com muito orgulho", diz João Diogo, organizador da prova."O cartaz é muito interessante e com vários combates internacionais, vamos ter atletas de França e Espanha bastante rodados, a expetativa é enorme e temos a sala praticamente esgotada, acredito que vai ser uma noite de combates incrível", esclareceu, nesta que é a primeira de várias provas a serem realizadas neste salão do Casino do Estoril. "Temos muita ação prevista para esta sala para os próximos tempos, esta organização já tem muitas centenas de horas de trabalho em conjunto e provas dadas aqui que faz eventos de excelência, com um bom cartaz e bom entretenimento", acrescentou.Os combates preliminares têm inicio no domingo, pelas 16 horas, e o cartaz principal pelas 19h30.