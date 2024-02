Direção da WWE quer dar papel de vilão ao popular The Rock

Dwayne 'The Rock' Johnson é um nome eterno da WWE e uma figura que dispensa qualquer tipo de apresentações no universo do wrestling norte-americano. De resto, o lutador tem tido muito trabalho nas últimas semanas, uma vez que foi destaque no SmackDown de 2 de fevereiro e também na conferência de imprensa do WrestleMania XL, realizada em Las Vegas.

Mas agora o desafio que a direção da World Wrestling Entertainment tem para The Rock envolve uma mudanças de personalidade. Os especialistas da organização pretendem que o lutador recupere a personagem 'Hollywood Rock', que tanto agradou aos exigentes seguidores do entretenimento desportivo naquele país.

"As fontes sugerem que se aguarda que the Rock adote plenamente a sua personalidade hell [vilão], inspirando-se na personagem Hollywood Rock", pode lerse no WrestleVotes.