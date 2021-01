«É tudo uma questão de mentalidade. McGregor está obcecado»

No sábado, Conor McGregor volta aos palcos do UFC, num combate frente a Dustin Poirier e, segundo o seu treinador, "está melhor do que nunca". O irlandês, que esteve no Algarve a fazer parte da sua preparação, está forte fisicamente e mentalmente.





Em grande! McGregor já está na Ilha da Luta em Abu Dhabi



"Quando Mcgregor se concentra num determinado conjunto de habilidades, torna-se num mestre. Ele tem realizado muitos treinos de boxe e já se vê a diferença, as posições das mãos, a força com que bate. É tudo uma questão de mentalidade. Ele está obcecado e é assim que vai melhorando. Pode parecer uma loucura, mas em termos de boxe está melhor do que nunca", afirmou Owen Roddy, à BBC Sport."Olho para todos os adversários nesta categoria e vejo que ganha a todos. Mesmo que Khabib volte, este McGregor é diferente. Está mais motivado do que nunxa, é melhor atleta, nunca esteve tão focado", garante o treinador.