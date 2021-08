Empresário de Khabib ataca McGregor: «Voltou a gostar de drogas, deve ir para a reabilitação»

O futuro de Conor McGregor na UFC continua incerto desde a derrota frente a Dustin Poirier, num dos combates mais aguardados do ano, no qual o irlandês acabou com uma fratura no tornozelo esquerdo. Embora 'The Notorious' já tenha ameaçado voltar à competição, as críticas não demoraram a chegar, especialmente pelo empresário de Khabib Nurmaomedov, Ali Abdelaziz, que afirma que McGregor perdeu a sua qualidade de lutador.





"Conor não é mais um lutador de alto nível. Precisa de trabalhar, não precisa mais de lutar. Voltou a gostar de drogas e deve ir para a reabilitação", criticou o empresário em declarações à ESNews.Abdelaziz intensificou ainda mais os seus ataques contra McGregor, após o irlandês ter gozado com a morte do pai de Khabib.