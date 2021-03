Estrela do UFC vice numa carrinha: «Detesto pagar contas»

O australiano Jimmy Crute, estrela do UFC, vive numa carrinha. Não é que o lutador tenha falta de dinheiro para comprar ou arrendar uma casa, simplesmente não gosta de pagar contas.





"Eu sou um entusiasta da vida na carrinha, faço-o há muito tempo, até antes da covid-19", referiu Crute, de 25 anos. "Simplesmente detesto pagar contas, detesto pagar renda."Crute conta que transformou a carrinha numa espécie de autocaravana: "É algo que eu queria fazer há muito tempo, sempre gostei da ideia de viver num carro. Fui eu mesmo que a decorei, tem água corrente, energia solar... Eu é que tratei de tudo."'The Brute', como é conhecido, garante que não quer saber o que as pessoas pensam desta sua ideia de lar. "Trata-se de um pequeno projeto e não quero saber se é ou não normal. Não quero saber o que as pessoas pensam de mim. Faço o que me apetece."