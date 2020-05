Evander Holyfield confirma conversações com Mike Tyson para um novo combate

Já têm mais de 50 anos, mas os fãs sonham com a reedição de um combate entre ambos. E os vídeos que publicaram recentemente dos respetivos treinos não só mostraram que estão em forma como avivaram ainda mais a hipótese de um duelo. Ora Evander Holyfield, de 57 anos, confirmou que há, de facto, conversações com Mike Tyson, de 53, para um novo combate.





"O pessoal dele está a falar com o meu pessoal, ainda não chegámos a um acordo sólido, mas as coisas estão bem encaminhadas", contou Holyfield no podcast 'The 3 Point Conversation', com Chris Broussard e Rob Parker."Se acontecer, não haverá problema. Ele estava a fazer algo e eu também. Quando eu disse às pessoas, elas viram-me a treinar e fizeram essa associação. É preciso que as partes se unam para fazer algo desse tipo. Mas estou tranquilo", acrescentou.Se acontecesse, o combate seria o terceiro entre ambos, sendo que Holyfield ganhou os dois anteriores. O último duelo, em 1997, ficou para a história por Tyson ter sido desclassificado após arrancar um bocado da orelha do adversário à dentada.