Ex-lutador brasileiro de MMA encontrado morto após esfaqueamento

Maiquel Falcão, antigo lutador de MMA e vencedor do torneio Bellator, foi este domingo encontrado morto em Pelotas, Brasil, a sua cidade natal. Segundo avança o 'MMA Fighting', foi "esfaqueado inúmeras vezes no estômago em frente a um bar, tendo sido transportado para o hospital pelas 3H da madrugada", acabando por não sobreviver aos ferimentos.Falcão combateu, durante cerca de duas décadas, na categoria peso-médio, onde disputou 60 combates e registou 40 vitórias. Chegou também a participar no UFC, mas acabou expulso depois de ter "agredido uma mulher à porta de uma discoteca".Alguns anos depois tornou-se campeão do grande prémio de pesos-médios, mas voltou a ser banido depois de "estar envolvido numa luta e ter agredido uma mulher numa bomba de gasolina".Ao longo da sua carreira, representou várias organizações de artes marciais como a 'KSW', 'M-1 Global' ou a 'Fight Nights Global'.