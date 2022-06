Floyd Mayweather com regresso marcado para setembro

Aos 45 anos, Floyd Mayweather não parece disposto a parar de combater. Mesmo que já retirado profissionalmente, o norte-americano anunciou esta terça-feira o regresso aos ringues, para um combate de exibição diante do japonês Mikuru Asakura, a realizar-se em solo nipónico.Não se sabe ao certo quais as regras desta luta, mas é certo que neste combate Mayweather terá como oponente um adversário que promete ser um osso duro de roer. 16 anos mais novo, Asakura é um dos nomes de referência do RIZIN, um dos principais campeonatos de MMA mundiais, contando até ao momento com um registo de carreira de 16 vitórias e 3 derrotas.Quanto a Mayweather, encerrou a sua carreira no boxe em 2017, com 50 vitórias em 50 combates, quando bateu Conor McGregor. Depois realizou três lutas de exibição, a mais recente ante Don Moore, em maio deste ano.