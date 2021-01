Floyd Mayweather está apaixonado por uma das suas strippers e quer ter um filho com ela

Floyd Mayweather está apaixonado por uma stripper de um dos seus clubes de Las Vegas. A revelação foi feita por um amigo do pugilista ao jornal inglês 'The Sun'.





Mayweather apaixonou-se por Anna Monroe uma stripper com dupla nacionalidade (britânica e norte-amerciana), com quem tem vindo a sair nos últimos meses. Na noite da passagem de ano oficializou a relação junto dos amigos e dos familiares.O amigo da família contou ao 'The Sun' como tudo começou. "A Anna nasceu nos Estados Unidos, mas os pais mudaram-se para a Inglaterra quando ela era jovem, por motivos de trabalho. Ela regressou aos Estados Unidos quando tinha 22 anos", contou."A Anna foi a uma entrevista ao clube do Floyd (Girl Collection), mas foi recusada. Quando estava a sair do local cruzou-se com o Floyd. No dia seguinte chamaram-na, pediram-lhe que voltasse porque o Mayweather estaria à sua espera para um jantar à luz das velas. Disseram-lhe que tinha conseguido o emprego e que ia ser protagonista."A partir de então iniciou-se uma relação e o casal já foi visto em Paris, Abu Dhabi, Islândia, Grécia e Amesterdão. "O Floyd quer outro filho e quer que a Anna seja a mãe. Já falaram sobre a possibilidade de terem um bebé."