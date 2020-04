Floyd Mayweather 'volta' ao octógono para lutar contra... Bruce Lee

A pandemia da Covid-19 provocou a interrupção por tempo indeterminado de quase todos os desportos pelo Mundo fora, mas rapidamente surgem ideias de voltar a colocar desportistas e fãs 'lado a lado'. O mesmo acontece com Floyd Mayweather e o boxe, que prometem recriar combates 'impossíveis', entre pugilistas ou figuras de diferentes tempos.





De acordo com a imprensa inglesa, o pugilista norte-americano assinou um contrato milionário com a empresa de streaming 'FuboTV', a FaceBank Group e a ONE Entertainment Group, com o objetivo de criar uma figura virtual do antigo campeão do Mundo em 12 ocasiões.Contudo, Floyd Mayweather tem já dois combates agendados contra Ray Charles Leonard 'Sugar Ray Leonard', antigo pugilista norte-americano, e o ícone das artes marciais Bruce Lee."A minha equipa sempre foi o passado, o presente e o futuro do desporto e do entretenimento. Agora, juntamente com o FaceBack, a FuboTV e a ONE Entertainment, posso continuar essa tendência", afirmou o pugilista.Já David Gandler, CEP da FuboTV, mostrou-se tremendamente satisfeito com a oportunidade. "Com a tecnologia do FaceBank e a plataforma de streaming da Fubo TV, vai ser possível ver alguns dos maiores combates de sempre, que nunca aconteceram, que nunca poderiam ter acontecido... até agora", concluiu.