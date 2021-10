Gokhan Saki regressa ‘a casa’ após curta passagem pelo UFC

Depois de ter sido dispensado pelo UFC, Gokhan Saki voltou à promoção de kickboxing onde já foi feliz - a Glory. O anúncio foi feito hoje pela companhia, sediada em Singapura, e o holandês de ascendência truca já tem data para voltar à ação.

"Estamos orgulhosos por anunciar que Gokhan Saki voltou ao ringue do GLORY e vai voltar a competir no dia 23 de outubro no Collision 3, no GelreDome em Arnhem, na Holanda. Saki traz espírito competitivo e o seu talento está entre a elite do mundo dos desportos de combate. Ele tem treinado com alguns de nossos melhores lutadores do presente e a nossa organização está muito satisfeita por tê-lo no card Collision 3. É uma honra", disse o co-fundador da promoção Scott Rudmann em comunicado. O adversário ainda não foi revelado.

Saki foi o primeiro campeão meio-pesado da Glory, após um torneio no qual derrotou Nathan Corbett e Tyrone Spong na mesma noite. O lutador, de 37 anos, teve uma curta passagem em MMA e assinou pelo UFC em 2017.

Na estreia venceu o brasileiro Henrique da Silva por TKO, mas no segundo combate na promoção não conseguiu bater o norte-americano Khalil Rountree Jr. Em 2004 teve a sua primeira experiência na modalidade numa derrota frente ao britânico James Zikic.

Em quase 20 anos de carreira, o lutador, oriundo de Schiedam, venceu 81 dos 97 combates que realizou em kickboxe, 58 por KO.