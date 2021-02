Incrível: lutador brasileiro falha limite de peso por... mais de 5 quilos!

O brasileiro Rafael Alves bateu esta sexta-feira um daqueles recordes que ninguém quer ter no UFC: o de maior margem de falha na hora de bater o peso necessário para a luta. Uns incríveis 5,2 quilos! Basicamente, o lutador brasileiro de 30 anos tinha de 'cravar' a balança nos 66 kg para o seu combate dos peso pena no UFC Vegas 19 diante de Patrick Sabatini, mas acabou por aparecer com uns nada simpáticos 71,2 kg.





A luta acabou imediatamente cancelada e, através das redes sociais, o brasileiro acabou por se justificar. "Malta, passei mal no meu corte de peso e a minha luta foi cancelada. Desculpem, mas a minha saúde está acima de tudo", escreveu Rafael Alves, que tinha sido recentemente contratado pelo UFC após impressionar na Dana White's Contender Series.O mais incrível de tudo é que o seu adversário conseguiu bater o peso (nos 65,9 kg), pese embora ter sido chamado de urgência para suprir a ausência de Mike Trizano, lutador que se lesionou.A título de curiosidade, o anterior recorde havia sido fixado por Anthony Johnson em 2012, quando falhou o peso na balança antes do combate com Vitor Belfort por 4,9 quilos.