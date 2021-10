Incrível: Bruce Buffer vai falhar um evento principal do UFC pela primeira vez desde 1996

Pela primeira vez desde 1996, Bruce Buffer não será a voz do anúncio dos combates de um evento principal e de PPV do UFC. O final da incrível sequência do carismático 'speaker' será este sábado, no UFC 267, depois deste ter contraído Covid-19 e, assim, ter ficado impossibilidade de marcar presença no evento.





Será o final de uma longa sequência da carismática cara (e voz) do principal campeonato do MMA mundial, que durava desde UFC 11, e que o tornou mesmo numa verdadeira lenda, quase ao nível dos maiores lutadores de sempre.Em sua substituição estará Joe Martinez, um nome habituado a estas andanças, mas que normalmente apenas dá voz aos momentos pré-combate nos eventos inferiores do campeonato.O UFC 267 será realizado na Fight Island e contará no programa com duas lutas por títulos. A principal colocará frente a frente Jan Blachowicz e Glover Teixeira (pelos peso meio pesado), ao passo que a segunda, pelo título de peso galo colocará frente a frente Petr Yan e Cory Sandhagen.Do cartaz caiu um outro combate, entre Damir Ismagulov e Magomed Mustafaev, depois do primeiro ter falhado a pesagem por mais de 3 quilos. Quem também levou um susto neste sentido foi Khamzat Chimaev, depois de uma primeira pesagem ter marcado 200 gramas acima do limite. O problema foi tê-lo feito com a mão na toalha que o tapava, o que o obrigou a repetir o procedimento uma hora depois. Aí, conseguiu marcar o peso necessário e o combate com Li Jingliang vai mesmo acontecer.