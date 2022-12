Insólito: lutador do UFC quer fazer combate com... Bernardo Silva

Fã incondicional do Liverpool, o lutador de artes marciais mistas Paddy ‘The Baddy’ Pimblett apontou esta semana um inusitado futuro adversário para uma luta: Bernardo Silva. A declaração insólita foi feita no programa Pub Talk, da talkSPORT, em conversa com Alan Brazil e Ray Parlour, e justifica-se de uma forma também de certa forma inusitada."Antes, quando assinou, era o Bruno Fernandes, por ser tão sobrevalorizado. Mas neste momento é o Bernardo Silva. Não conheço ninguém que goste dele. É um jogador incrível, um verdadeiro craque. Mas tem um mau caráter, é um monte de merda! Lembro-me daquele dia em que eles nos deram uma guarda de honra e ele ficou ali especado. A sério, rapaz?", questionou o lutador, que tem o seu próximo combate marcado para este sábado, diante de Jared Gordon, no UFC 282.