Irmãos Klitschko dispostos "a morrer pela Ucrânia": «Há médicos, atores e idosos a pegar nas armas»

Os irmãos Wladimir e Vitali Klitschko, lendas do boxe mundial, declararam numa entrevista à CNN que estão dispostos a morrer pela Ucrânia. Os dois antigos pugilistas estão em Kiev, pegaram nas armas e fazem de tudo para proteger a população contra o invasor russo.Vitali Klitschko, que também é o presidente da câmara da cidade, diz que está impressionado com a mobilização dos ucranianos para a defesa do país. "Há um enorme movimento patriótico. Até idosos, imaginam? Médicos, atores, pessoas com profissões que nunca tiveram a expectativa de lutar estão a pegar em armas. Estão prontos para lutar, é incrível."Vitali, que luta ao lado do irmão Wladimir, acredita que o povo ucraniano vai conseguir atrasar os ataques russos. "Não estamos interessados ??em quão forte é o exército russo, estamos prontos para lutar. E estamos prontos para morrer pelo nosso país e pelas nossas famílias, porque este é o nosso lar. É nosso futuro, alguém quer vir a nossa casa e roubar o nosso futuro."