Jacqueline Cavalcanti é a primeira lutadora portuguesa a entrar no UFC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jacqueline Cavalcanti, de 25 anos, uma das principais referências dos desportos de combate em Portugal, é a primeira lutadora de MMA (Artes Marciais Mistas) portuguesa a atingir o maior evento da modalidade, o UFC (Ultimate Fighting Championship).

Há cerca de dois meses, em abril de 2023, Cavalcanti conquistou o título mundial de LFA (Legacy Fighting Alliance), um dos eventos de referência da modalidade, no Minnesota, nos Estados Unidos, o que atesta a carreira ascensional da lutadora portuguesa, que é 36.º do ranking nos Estados Unidos (entre 1.006 atletas femininas) e 15.ª no ranking na Europa (entre 264 atletas).

O UFC, que é a maior e mais popular organização de MMA do mundo, decidiu contratar cinco lutadores, entre elas a campeã de peso-galo feminina da LFA, a portuguesa Jacqueline Cavalcanti, além da irlandesa Shauna Bannon, invicta peso-palha, a brasileira Luana Santos, peso-mosca, a mexicana Montserrat Rendon, e a norte-americana Melissa Dixon, ambas da categoria peso-galo.

A lutadora lusa, que soma cinco vitórias e uma derrota, conquistou o título da LFA em abril, ao vencer a canadiana Melissa Croden.