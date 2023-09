Jacqueline Cavalcanti "muito feliz" pela vitória na estreia no UFC

A portuguesa Jacqueline Cavalcanti disse este domingo estar "muito feliz" pela vitória na estreia no Ultimate Fighting Championship (UFC), principal promoção mundial de artes marciais mistas (MMA), conseguida no sábado, em Paris, ante a francesa Zarah Fairn.

"Sinto-me mesmo muito feliz pelo que aconteceu. Trabalhei muito e finalmente consegui pisar no UFC e estrear-me com uma vitória", declarou a lutadora de 26 anos, um dia depois do triunfo na capital francesa.

A vitória significa muito "para a carreira e pelas pessoas que estiveram" a seu lado, "mas principalmente para Portugal, como primeira mulher portuguesa a chegar a este palco".

"Tenho sensação de missão cumprida. Podia ter feito ainda melhor, porque estou sempre a cobrar-me. Da próxima vez que entrar no octógono, estarei ainda melhor. Tenho de trabalhar, mas também desfrutar do momento", afirmou.

Cavalcanti, que se tornou a primeira mulher portuguesa na história do UFC, venceu em Paris uma atleta da 'casa', de 36 anos, no combate de peso-galo, categoria de -61,2 kg.

A campeã do circuito Legacy Fighting Alliance esteve por cima ao longo dos três 'rounds', apostando nos pontapés às pernas da adversária como principal manobra, num embate sem projeções e dominado pelo jogo de golpes.

No final, a portuguesa acabou por vencer por decisão unânime do júri.

Cavalcanti entrou com o pé direito no UFC, a maior, mais popular e lucrativa organização de MMA do mundo, cujo pioneiro português, no masculino, foi o luso-angolano Manuel Kape.

Nascida em São Paulo, chegou a Portugal em 2009 e, desde então, luta a partir de Almada, tendo explicado, em entrevista à Lusa, que desde 2018 se focou exclusivamente em atingir o UFC.