Jamie Foxx vai fazer filme sobre Mike Tyson e ex-lutador avisa: «Não será bonito...»

Jamie Foxx abraçou o desafio de ser a personagem principal num filme autobiográfico sobre a vida e obra de Mike Tyson, mas foi já advertido por parte do antigo boxeur de que a tarefa que terá em mãos não será fácil. Especialmente por aquilo que ficará a saber sobre a carreira do ex-lutador.





"Estou muito grato e bastante entusiasmado. Vou sentar-me com ele e contar-lhe toda a verdade e ele terá de aprender a processar tudo isso. Não será bonito...", assumiu o antigo boxeur, que mesmo assim não duvida que o ator irá fazer um "excelente trabalho".De resto, a tarefa de Jamie Foxx não se ficará por aí, já que para se preparar para este papel o ator terá de passar por uma enorme transformação física . Os resultados já começam a aparecer , mas recentemente Foxx assumiu que há muito trabalho pela frente."Não tenho pernas, não tenho músculos nos gémeos... Por isso vamos ter de fazer muito trabalho nesse aspeto", assumiu o ator, numa recente conversa com Mark Birnbaum, na qual referiu que nesta altura tem apostado bastante nas flexões e nas elevações. Tudo para chegar próximo do 'cabedal' que Mike Tyson tinha nos seus tempos áureos.