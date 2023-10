Jon Jones agradece apoio após lesão: «É uma situação muito triste»

Jon Jones está fora do UFC 295 devido a uma lesão num ombro e fez questão de abordar o tema nas suas redes sociais, agradecendo o apoio do UFC, que lhe indicou um médico especializado neste tipo de mazelas, e também à equipa de Stipe Miocic, que seria o seu adversário no importante duelo.

"Quis fazer este vídeo rápido para deixar um abraço a todos os que me seguem. Obrigado aos fãs e a todos aqueles que mandaram mensagens para saber como estava. É uma situação muito triste e estou decepcionado. Mas tenho muitos anos disto e sei que as lesões fazem parte do dia a dia de um atleta. Agradeço ainda à equipa do Miocic, que me apoiou bastante, e peço-lhes desculpa por falhar o combate", referiu.

Dana White, presidente do UFC, anunciou entretanto que o evento principal do UFC 295, dia 11 de novembro, será a luta entre Jiri Procházka e Alex Poatan. Quanto ao duelo entre Jon Jones e Stipe Miocic, será substituído pelo combate Sergei Pavlovich-Tom Aspinall, que vale o cinturão interino do pesos pesados.