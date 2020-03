Jon Jones detido a conduzir alcoolizado e na posse de arma de fogo

Visto como um dos lutadores mais ganhadores da história do UFC - tem um registo quase perfeito de 20 vitórias e apenas 1 derrota -, Jon Jones envolveu-se esta madrugada em mais um problema com as autoridades, ao ser detido em Albuquerque, no Novo México, por suspeitas de conduzir sob a influência de álcool e, para mais, na posse de uma arma de fogo que alegadamente terá sido disparada minutos antes.





De acordo com as autoridades, Jon Jones foi encontrado num parque de estacionamento por volta da uma hora da madrugada depois de ter sido ouvido o som de um tiro na zona. À chegada, a polícia encontrou o lutador de 32 anos sentado no lugar do condutor, tendo na sua posse uma arma de fogo e ainda uma garrafa de uma bebida alcoólica. Para lá destes factos, o campeão de pesos meio-pesados não tinha consigo o título de seguro da viatura em causa.Este é apenas mais um episódio de problemas de Jones com as autoridades, já que em 2015, por exemplo, provocou um acidente enquanto estava sob influência de drogas também em Albuquerque, algo que o fez perder o seu título de campeão do UFC na altura.