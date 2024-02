Jon Jones: «Fui convidado para o UFC 300... mas não vou»

O norte-americano Jon Jones, campeão de pesos-pesados do UFC, está a recuperar de uma cirurgia num músculo do peito mas continua muito interventivo no universo do MMA. Em entrevista à 'Submission Radio', o lutador de 36 anos assumiu que foi convidado para o UFC 300, que acontece em abril, mas rejeitou.

"Recebi um telefonema do Hunter Campbell, que me disse que se existisse alguma chance de aparecer, seria uma notícia incrível para a comunidade. Mas por mais honrado que esteja por esta oportunidade, não me parece que esteja pronto. Não vou. Estou a envelhecer e só me restam alguns eventos. Quero dar tudo de mim e ter a certeza de que vou voltar a 100 por cento", explicou.

No final, o campeão reiterou que o seu regresso à ação será com Stipe Miocic, um combate que está agendado desde novembro do ano passado: "O próximo é com ele, disso não há dúvidas. Vou realmente pensar se continuo a lutar depois do combate com o Stipe."