Justin Bieber vs. Tom Cruise: É absurdo mas pode mesmo acontecer

O popular artista Justin Bieber lançou há alguns dias um desafio bastante atípico a Tom Cruise. O cantor de 25 quer lutar no UFC contra o ator de 56 anos e Dana White, líder máximo da organização norte-americana, não vê problema algum em promover o combate.

"Sejam celebridades, jogadores da NFL ou algo do género, há sempre alguém que gostava de combater no UFC. Não posso dizer nomes, mas fui contactado por algumas pessoas que querem lutar. E também vos digo que o Tom Cruise é um tipo com confiança suficiente para aceitar o desafio", revelou.