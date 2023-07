Justin Gaethje recusa luta com McGregor: «Não vou lutar contra quem toma esteróides»

O UFC 291 foi marcado pelo regresso do cinturão pela inusitada categoria BMF ('baddest motherfucker' - algo que podemos traduzir como 'o c... mais duro'), com Justin Gaethje a levar a melhor sobre Dustin Poirier de forma bem clara. Em casa, Conor McGregor pareceu bastante interessado no que acontecia no octógono neste evento realizado no Delta Center (em Salt Lake City), tanto que, pouco depois, lá lançou a sua 'boca', reclamando para si o estatuto de "verdadeiro BMF". O irlandês desafiou ainda Gaethje para uma luta, algo que valeu uma resposta bem dura do norte-americano.





"Acho que ele me recusou seis vezes. E normalmente tens de perder para lutar com ele, por isso não sei bem o que se passa. Sabem, nem quero saber... Luto MMA, gosto de lutas grandes, coisas emocionantes. Parece-me muito entusiasmante. Mas não vou lutar contra uma pessoa que está sob o efeito de esteróides. Nunca os tomei, nunca tomaria... bem, se calhar vou tomar quando me retirar. Mas nunca tomei e não quero lutar contra alguém que está a fazer batota. Provavelmente nem sequer devia dizer isto, pois quero lutar, mas é esta a verdade. Depois veremos. É o UFC quem toma as decisões", atirou o lutador.