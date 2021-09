Kenny Omega é eleito o melhor wrestler do mundo pela PWI

Kenny Omega foi eleito como o melhor lutador do mundo no top 500 da Pro Wrestling Illustrated. A revista norte-americana, a mais conceituada da modalidade, tem em conta as conquistas do ano, influência, habilidade técnica, competição e atividade como critérios-chave para a elaboração desta lista.

O canadiano de 37 anos chega a este patamar pela segunda vez na carreira, após ter ficado no primeiro lugar em 2018, ano em que conquistou o extinto IWGP Heavyweight Championship. É o segundo ano consecutivo em que um atleta da AEW está no topo da lista, sendo que Jon Moxley (Dean Ambrose na WWE) terminou em primeiro, em 2020.

PWI 500 Top 10 de 2021

1. Kenny Omega (AEW)

2. Roman Reigns (WWE)

3. Bobby Lashley (WWE)

4. Drew McIntyre (WWE)

5. Kota Ibushi (NJPW)

6. Jon Moxley (AEW)

7. Will Ospreay (NJPW)

8. Finn Balor (WWE/NXT)

9. Shingo Takagi (NJPW)

10. Rich Swann (Impact Wrestling ex-TNA)