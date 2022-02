Khabib Nurmagomedov e a ascensão de Jake Paul: «Contra mim, durava um par de minutos»

Jake Paul continua a estar no centro das atenções no Mundo dos desporto de combate, e recentemente abordou mesmo uma possível ida para a MMA, frisando que gostaria de defrontar o ex-lutador e invicto na modalidade, Khabib Nurmagomedov. O russo garantiu que o YouTuber não teria hipótese, e até brincou com um possível combate."Nunca lutou em MMA, não tem experiência. Mas podemos dar-lhe uma oportunidade. Um combate comigo? Vamos Jake! Não acredito nisso. Em MMA, durava um par de minutos. Vem um pouco tarde porque já me retirei", começou por dizer em entrevista ao podcast 'Full Send', onde até deixou em aberto a possibilidade de treinar o norte-americano."Já vi vídeos do treino dele onde ele estava a lutar MMA com alguém. Tem que aprender muito. No boxe, ele sabe dar socos, não é nada mau. Mas qualquer um pode lutar. Aqui é completamente diferente. Acho que se ele quiser, até podemos dar-lhe uma chance, podemos contratá-lo e pagar-lhe. Vamos ver", atirou Nurmagomedov que, por enquanto, nega um regresso à modalidade."Há muitos desafios neste momento. Comigo ou sem mim, haverá sempre algum campeão. Quem é que quer saber? Já estou acabado. Se alguém quiser um desafio, darei uma boa plataforma. Juntem-se a mim e certifico-me que arranjo um bom adversário para qualquer um", rematou.