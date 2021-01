Khabib Nurmagomedov só volta da reforma se McGregor ou Poirier o impressionarem

Dana White revelou este sábado que Khabib Nurmagomedov estará disposto a deixar a reforma e voltar aos combates do UFC caso fique impressionado com aquilo que Conor McGregor e Dustin Poirier fizerem no próximo sábado, no UFC 257.





"Vou ver o combate entre os dois pesos-leves presentes no 257. Se fizerem algo espectacular - mostrem-me alguma coisa espectacular! - e me derem vontade de voltar para lutar, voltarei", disse Khabib a Dana White segundo a conversa revelada pelo chefe do UFC à ESPN.A confirmar-se este retorno, Khabib Nurmagomedov será apenas mais um numa longa lista de lutadores que deram o dito por não dito e abandonaram a (suposta) reforma para lutar novamente. Nesse 'campeonato' o campeão é mesmo... Conor McGregor.