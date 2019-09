Khabib: «O dinheiro e a fama mudaram McGregor»

Pubs irlandeses boicotam whisky de McGregor e despejam garrafas na sanita Pubs irlandeses boicotam whisky de McGregor e despejam garrafas na sanita

O lutador russo Khabib Nurmagomedov volta ao octógono este sábado, quase um ano depois de ter defrontado Conor McGreegor, num combate que ficou marcado por um episódio de agressões fora da jaula. Khabib, que vai medir forças com Dustin Poirier, abordou a última polémica do lutador irlandês, considerando que "a fama e o dinheiro" mudaram McGregor."Não gosto de McGregor porque ele bate em idosos. Por vezes, quando estás com fome, é diferente, mas quando tens dinheiro precisas de controlar as emoções. Ele é uma grande estrela, como podes dar um murro em pessoas mais velhas quando és um dos melhores lutadores do mundo? O homem poderia ter morrido, se tivesse caído, poderia ter morrido", afirmou Khabib ao comentar a agressão de McGregor que veio a público em meados de agosto - McGregor agrediu um homem de 50 anos num bar por este se recusar a beber o seu whisky."Isso mostra como o dinheiro mudou McGregor, a maioria das loucuras são por causa do dinheiro e da fama", referiu ainda o lutador russo.