Khabib quer voltar a lutar mas só em combates lucrativos financeiramente

Khabib está suspenso por tempo indeterminado, na sequência das lamentáveis cenas de pancadaria após o combate com Conor McGregor em outubro passado, mas já está a pensar em voltar a subir ao ringue... no entanto, só se for para lucrar financeiramente.De acordo com o empresário do lutador russo, Khabib "não tem de provar mais nada, não tem de lutar com mais ninguém" e por isso o seu foco agora está " em lutas que rendam o máximo de dinheiro possível"."Eu adoro Tony Ferguson, mas garanto que ele não está na lista. Pode ter certeza que Ferguson não será o próximo adversário de Khabib, porque ele não é um grande vendedor de pay per views. Precisamos de alguém que venda bem as lutas", afirmou Ali Abdelaziz em entrevista ao site 'MMA Fighting'.A 29 de janeiro, a Comissão de Atletas do Nevada vai anunciar a decisão sobre o castigo a aplicar a Khabib e a Conor McGregor.Entretanto, o presidente do UFC Dana White já admitiu um novo combate entre Khabib e McGregor para este ano.