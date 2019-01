Khabib reacende guerra com McGregor: «Vais viver com essa vergonha toda a tua vida»

O irlandês Conor McGregor, derrotado em outubro pelo russo Khabib Nurmagomedov , provocou o campeão mundial de UFC (categoria pesos leves), acusando-o de pressionar o árbitro durante o duelo de Las Vegas."Não parava de falar com o árbitro no quarto round e isso confundiu-me. Se alguém tinha razões de queixa era eu, pois no primeiro round segurou-me as pernas por quatro minutos, com atividade zero", queixou-se McGregor nas redes sociais.A resposta de Nurmagomedov não se fez esperar, ao postar no Instagram uma foto de McGregor a ser estrangulado com um 'mata leão': "Vais viver com essa vergonha toda a tua vida."Foi a segunda vez que McGregor perdeu no UFC, depois de também ter sido derrotado pelo norte-americano Nate Diaz em março de 2016.















Combate entre Khabib e McGregor acabou em batalha campal Combate entre Khabib e McGregor acabou em batalha campal