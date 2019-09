Khabib voltou a vencer e McGregor não resistiu em mandar a sua 'boca'

Diante de Dustin Poirier, no UFC 242, Khabib Nurmagomedov confirmou este sábado o seu favoritismo e reteve o título de campeão do peso-leve e não tardou muito a que Conor McGregor viesse a público deixar a sua 'bicada' com alvo claro apontado ao lutador russo. "Marquem a minha desforra para Moscovo", escreveu o irlandês no Twitter, sem nunca apontar o nome de Khabib, mas tendo sido publicado poucas horas depois do combate... não parecem restar dúvidas.





Uma publicação que não passou em claro ao russo, que após o combate deste sábado respondeu de forma bem direta (e dura) ao irlandês. "Esse tipo tem de voltar e fazer uma sequência de nove ou dez vitórias. Depois disso podemos lutar! Talvez depois desta entrevista as pessoas pensem que eu aceitarei lutar contra ele se o UFC me ordenar... Mas digo que não! Volta e mostra quem tu és. Falamos com o Dana [White] algumas vezes, é um bom tipo, mas não me venham falar sobre essa luta. Quero lutar contra verdadeiros lutadores, como o Dustin Poirier, Tony Ferguson ou Georges St-Pierre. Quero lutar contra estes. Não quero lutar contra um tipo que nunca ganha", atirou o russo, claramente pouco interessado nas novelas do irlandês.Ora, com outras ideias parece estar precisamente Dana White, que em reação a esse rumor assumiu que é bem provável que tente tornar essa luta real. "Se o Tony Ferguson não quiser lutar com o Khabib, então a desforra entre ele e o McGregor fará todo o sentido. O Conor quer muito voltar a lutar e tenho a certeza que os fãs querem ver essa luta. Vamos ver como as coisas se resolvem", disse o chefe do UFC.