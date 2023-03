Kickboxing: André Santos defende o título de campeão do Mundo em Anadia

Depois da cerimónia de pesagens e da conferência de imprensa na tarde desta sexta-feira, André Santos sobe ao ringue na noite deste sábado para defender o título de campeão do Mundo WAKO Pro em K1 (66.8kg). O atleta luso terá pela frente Emre Korkmaz, da Turquia, num combate que terá lugar no Pavilhão de Desportos de Anadia.O confronto deste sábado marca o reencontro entre o português e o turco, isto na medida em que André Santos já bateu Emre Korkmaz nos quartos-de-final do Campeonato da Europa da WAKO em outubro passado. Agora, o lutador do Sporting encara este desafio com o máximo de ambição. "Espero um combate muito difícil contra um grande atleta. Treinei muito para este dia no sentido de poder dar uma boa luta aos fãs do kickboxing e à minha cidade. Quero que o título fique no meu país. Acredito que vai ser um grande evento, os adeptos da modalidade e os atletas merecem isso. Espero que o kickobxing nacional possa crescer com tudo isto", referiu André Santos aO combate será disputado em cinco assaltos de três minutos, sendo que André irá tentar seguir o exemplo do irmão Tiago, que se sagrou campeão da Europa (K1 69.1 kg) na semana passada.