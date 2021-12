Kickboxing: Sofia Oliveira e Fábio Veiga de ouro no 'Grand Prix' de Praga

Sofia Oliveira e Fábio Veiga conquistaram a medalha de ouro nas respetivas categorias no 'Grand Prix' de Praga, prova que se realizou neste fim de semana. Para além do troféu, cada um dos lutadores traz para casa um prémio monetário no valor de 1000 euros.Em K1 -60 kg, Sofia Oliveira não teve grandes dificuldades perante Viktorie Jilkova e venceu por 3-0. Por seu lado, Fábio Veiga (K1 -67 kg) bateu Stanilav Renita, da Roménia, por 2-1. Inês Casqueiro, a outra atleta lusa que tinha chegado à final da prova, neste caso em K1 -65 kg, acabou por perder o combate decisivo, frente a Sarka Melinova, por 2-1. Para além destes lutadores, Portugal fez-se ainda representar por Gonçalo Prudêncio, Iuri Fernandes e Inês Calado neste 'Grand Prix', sendo que todos ficaram com a medalha de bronze nas respetivas categorias.Noutro âmbito, Armando Monteiro disputou o Título Intercontinental Profissional em K1 - 69,1kg frente a Michal Krcmar, mas acabou por ser derrotado por knockout no terceiro assalto.