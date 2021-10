Kickboxing: Sortes distintas para os atletas portugueses no arranque do Mundial

Estreia agridoce para os atletas portugueses no Campeonato do Mundo de Kickboxing. Se, no ringue, a participação lusa foi 100 por cento vitoriosa, no tatami todos os atletas que entraram em prova acabaram por perder os respetivos combates.





Olhando para aquilo que foi o percurso vitorioso dos portugueses, André Santos, em Low Kick -63,5 kg, bateu o norte-americano Jamon Cooke por 3-0. Por seu lado, Tiago Santos (na foto) venceu, também por 3-0, o italiano Antonio Gravela (K1 -63,5 kg). No tatami as coisas não correram tão bem para as cores lusas. Fabrice Fernandes, primeiro em Light Contact e depois em Kick Light (-69 kg) perdeu por 3-0 frente a Finlay Heesom e Marc-Steven Willems. Também pelo menos resultado, Bruno Pereira saiu derrotado do combate com Tok Kaan (Kick Light -79 kg), ao passo que, em Point Fight -69 kg, Bernardo Silva perdeu por 11-1 com Luke MacCann.Por fim, nota ainda para o facto de Bassó Pires, atleta da Guiné-Bissau que treina com a comitiva portuguesa, ter vencido o croata Cosic Gaj por 2-1 em K1 -81 kg.