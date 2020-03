Luta com Tony Ferguson amaldiçoada: Khabib está retido na Rússia por causa do coronavírus

Ainda não vai ser desta que Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson se vão encontrar no octógono do UFC. Depois de já terem visto uma luta entre ambos ser adiada por quatro ocasiões, russo e norte-americano voltaram a ser tramados pelo destino, agora por causa da evolução do surto do coronavírus, que levou recentemente ao fecho de várias fronteiras à escala global, incluíndo a russa. Ora, precisamente por estar retido no país, o lutador russo não deverá ter possibilidade de se apresentar para a luta com Ferguson a 18 de abril, até porque o norte-americano naturalmente também não poderá entrar na Rússia.





"Ouvi dizer que estão a tentar manter o evento, quer eu que esteja, quer não. Por mim, avancem. Ouvi até dizer que estão à procura de um novo adversário para o Tony, porque ele está nos Estados Unidos e eu estou aqui na Rússia. Mas não estou porque quis. O UFC disse-me que a luta não vai acontecer nos Estados Unidos. E mesmo que não seja nos Emirados, será sempre deste lado do Atlântico, por isso vamos discutir tudo com eles. Mas não sei mesmo o que vai acontecer. É difícil treinar e perder peso quando o mundo está parado e não sabes para o que raio te estás a preparar", assumiu o russo, que nesta luta teria a chance de reforçar o seu registo de 28-0 no MMA.E eventualmente mesmo sem Khabib, segue de pé a vontade de Dana White e companhia em ignorar a pandemia e levar para a frente a realização do UFC 249. Ao que tudo indica, a ideia do UFC passa por colocar Justin Gaethje pela frente de Ferguson, ainda que tudo esteja por agora em dúvida, a começar desde logo pelo local do combate - inicialmente estava marcado para Brooklyn, mas as autoridades proibiram a sua realização precisamente por causa da evolução do coronavírus nos Estados Unidos.Conforme dissemos acima, esta poderá ser a quinta vez que um duelo entre Khabib e Ferguson fica em águas de bacalhau. A primeira delas foi em 2015, quando Khabib foi obrigado a sair de cena ao fraturar uma costela, uma lesão que até o fez ponderar deixar a competição. Um ano depois, com o russo recuperado, foi a vez de Tony Ferguson abdicar da luta, neste caso devido a um problema nos pulmões.2017 assistiu a nova tentativa e uma vez mais sem sucesso. Agora todos chegaram ao dia da verdade sem lesões, mas Khabib falhou o corte de peso e teve de abdicar uma vez mais da luta. Um ano depois, agora para o UFC 223, estava tudo certo para finalmente se enfrentarem, mas um enorme (e insólito) percalço provocou uma lesão a Tony Ferguson - tropeçou num cabo num estúdio televisivo e teve de ser operado num joelho - e o combate ficou de novo adiado...Abril de 2020 era o novo alvo, em maus uma tentativa para quebrar a maldição, mas não vai ser desta...