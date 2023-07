Lutador brasileiro do UFC ganha 10 quilos em poucas horas após pesagem

Depois de uma carreira consolidada no peso médio (até 83,9 kg), que lhe rendeu até o título de campeão no ano passado em luta com Israel Adesanya (que entretanto viria a perder em abril para o mesmo lutador), o brasileiro Alex Pereira decidiu dar o salto de categoria, passando à seguinte, ao peso meio-pesado (até 93 kg).O combate de estreia será na próxima madrugada, no UFC 291, diante de Jan Blachowicz, e ao que parece o ganho de peso foi tudo... menos difícil. No dia de ontem, o brasileiro de 36 anos bateu o limite, ao pesar 92,9 quilos, mas aquilo que impressionou e dá que falar foi mesmo o que sucedeu em seguida.Nas redes sociais, antes de fechar o dia, o lutador decidiu partilhar o resultado da pesagem que fez no hotel após um dia de reposição calórica e de líquidos e a balança (a menos que tenha havido um grande trabalho de edição)... não engana. Em pouco mais de doze horas, 'Poatan' conseguiu passar o seu peso aos 103,5 quilos. Mais 10,6 quilos do que aquilo que tinha apresentado quando subiu à pasagem oficial!É óbvio que o peso perdido antes da luta e o que foi ganho no pós se deve em grande parte à libertação e posteriormente retenção de líquidos, mas o certo é que os números impressionam. Como também impressiona a compleição física do lutador brasileiro. Ganhou 10 quilos mas está 'sequinho'... como dantes.