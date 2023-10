Lutador checo vive com tigres, leões e crocodilos mas diz que a mulher é... quem mais o assusta

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Karlos "Terminator" Vemola (@karlos_terminator_vemola)

Karel Vémola estreou-se no UFC em 2010, tornando-se no primeiro lutador checo a fazer parte da categoria. No entanto, e apesar de ter dado nas vistas em alguns combates ao longo dos últimos anos, Karlos, como também é conhecido, tem acumulado seguidores nas redes sociais por partilhar algumas fotografias do seu estilo de vida peculiar. É que Vémola, imagine-se, vive com animais como tigres, leões... e crocodilos.Em entrevista ao portal 'Sporf', o checo, de 38 anos, falou sobre o convívio diário com estes animais. "O primeiro leão [que tive], fui eu que o resgatei. A nossa relação começou a partir daí, os leões reproduzem-se muito. Não havia muito espaço para eles, mas trouxe-os para minha casa", começou por dizer.E continuou: "[Depois] Lembrei-me do tigre branco de Mike Tyson e pensei que também queria ter um. Acabei por comprar. Crocodilos? Quando era mais pequeno, não podia ter animais. Os meus pais nem me deixavam ter um hamster. Um dia estava com a minha mulher e com o meu filho no jardim zoológico, o miúdo viu um crocodilo e perguntou-me se podíamos ter um. Ela respondeu-lhe que não, que estava louco. Mas eu disse-lhe que sim, que se era isso que queria, era isso que ia ter. Em duas semanas, tínhamos um crocodilo [num aquário] na sala. Tenho todos os animais grandes, o próximo passo é conseguir um elefante. Todos os meus animais são geniais. Recebes deles aquilo que lhes dás".Desafiado a escolher qual a coisa mais assustadora que tem em casa, Karel Vémola não perdeu a oportunidade de brincar... com a mulher: "Acho que é a minha mulher... Os animais são fantásticos. Se te portas mal com eles, vais ter animais maus. Tenho leões e tigres e faz sentido as pessoas pensarem que eles me vão comer vivo, mas são simpáticos", concluiu.