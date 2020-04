Lutador do Bellator assassinado a tiro

Isaiah Chapman, um lutador do Bellator, morreu na noite de terça-feira após ter sido baleado várias vezes em Akron, Ohio, junto à sua casa.





De acordo com a imprensa local, 'Akron Beacon Journal', quando a polícia de Akron chegou ao local, encontraram deitado no chão da rua um homem de 30 anos com ferimentos a bala, tendo ainda sido transportado para o hospital onde foi declarado o óbito.A notícia da morte de Isaiah Chapman foi divulgada pela família nas redes sociais. Tanto o Bellator como o agente Rich Chou prestaram homenagem ao lutador no Twitter.Chapman era um pugilista profissional desde 2012: o seu último combate foi em outubro do ano passado no Bellator 232, tendo perdido para Patchy Mix.Chapman era pai de duas meninas - Faith e Aubrey - e de um menino, Isaac.