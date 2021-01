Lutador iraniano de 29 anos condenado à morte por enforcamento

Mehdi Ali Hosseini, lutador iraniano de 29 anos, foi condenado à morte por enforcamento ao abrigo da 'lei do talião', que prevê a rigorosa reciprocidade do crime na pena no Irão. A decisão foi tomada pela família de um homem que terá sido morto pelo atleta numa luta em 2015.





Hosseini vai ter o mesmo destino que Navid Afkari, enforcado em setembro do ano passado. Foi julgado e condenado a duas sentenças de morte: uma pelo homicídio de um funcionário público durante as 'revoltas' de 2018 contra o regime do país e a outra por 'ofensas a Deus'. A família sempre disse que a confissão foi obtida sob tortura.No caso de Hosseini foi solicitado o perdão por parte de muitas personalidades da luta greco-romana, como o campeão olímpico em Londres'2012, Hamid Surian, que é o atual vice-presidente da Federação Iraniana de Luta Livre, sem sucesso.Organizações como a União Nacional para a Democracia no Irão e a plataforma de atletas globais exigem sanções por parte do Comité Olímpico Internacional (COI) e da União Mundial de Luta Livre (UWW) relativamente ao Comité Olímpico Iraniano, de modo a impedir o país de competir internacionalmente.No verão, aquando da execução de Navid Afkari, o COI ainda pediu clemência ao Líder Supremo Iraniano, mas não teve êxito.