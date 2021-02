Manel Kapé dá boas indicações mas perde na estreia no UFC

Não correu da melhor forma a estreia de Manel Kapé no UFC. Diante do brasileiro Alexandre Pantoja, o luso-angolano acabou esta madrugada derrotado nas decisões dos juízes, apesar de ter deixado boas indicações com o seu estilo bastante movimentado.





Vindo do Rizin, o 'StarBoy' tinha pela frente em Las Vegas um lutador experiente, quinto no ranking dos peso-mosca, e apesar de ter por várias ocasiões colocado o seu oponente em sentido, acabou por não conseguir contrariar o seu favoritismo e saiu batido por decisão unânime (29-28 , 29-28 , 30-27).No final, Kapé mereceu até elogios do seu oponente pela forma como se apresentou nesta que era, para todos efeitos, a sua estreia num palco desta envergadura.