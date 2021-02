MMA: Manel Kape tem encontro marcado com o destino

É mais um motivo de orgulho para Portugal e para todos aqueles que gostam dos desportos de Combate com ADN português. Manel Kape, de 27 anos, nasceu em Luanda mas foi em Rio Tinto, no Norte do país, que cresceu e se fez homem. Na madrugada de sábado para domingo cumpre um sonho e dá um passo determinante para a carreira, com a estreia na UFC Fight Night, que terá lugar em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Com 15 vitórias, 9 delas por KO, e 4 derrotas, Manel Kape entra no octógono contra o brasileiro Alexandre Pantoja e está com fé de que conseguirá um triunfo ao 2º round. Mas antes das emoções do grande duelo e da estreia na organização norte-americana, esteve à conversa com Record, numa entrevista que pode e deve ler, esta sexta-feira, no Record Online.

"Já falta pouco para o combate e neste momento as emoções são as melhores. É uma sensação única de realização. Sempre soube e sempre visualizei que um dia estaria nesta posição. Agora é dar continuidade. Não sinto o peso da responsabilidade, porque acho que é uma palavra pesada. Prefiro pensar nisto como um divertimento e em algo que eu amo fazer.", assumiu.

Recorde-se que o lutador brilhou forte na passagem de 2019 pra 2020. A 31 de dezembro de 2019 conquistou o título mundial dos pesos-galos com uma vitória no 2º round por TKO sobre Asakura na luta principal do Rizin 20 no Saitama Super Arena, em Saitama, no Japão.

O 'Prodígio' terminou nesse momento um registo brilhante, que começou com destacado triunfo sobre o ex-campeão do ZST, Seiichiro Ito, que foi finalizado também no 2º round. Depois lutador angolano enfrentou a lenda japonesa das artes marciais, Takeya Mizugaki, que também foi derrotado por KO no 2º round.