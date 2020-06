Manny Pacquiao vai concorrer à presidência das Filipinas em 2022

Manny Pacquiao é uma das maiores lendas do boxe, mas nos últimos anos tem-se dedicado à política. Senador desde 2016, o antigo lutador acredita ter condições para ser eleito presidente das Filipinas nas próximas eleições do país, em 2022.





Quando Pacquiao foi eleito senador, fê-lo com mais de 16 milhões de votos. O atual mandato termina precisamente em 2022 e a imprensa do país garante que o antigo lutador vai concorrer ao lugar que hoje é ocupado por Rodrigo Duterte.Bob Arum, antigo promotor de Pacquiao, contou à WBC que a revelação aconteceu durante uma conversa no Zoom. "Ele disse-me: Bob, vou candidatar-me em 2022 e, quando ganhar, quero-te lá na tomada de posse", explicou.As eleições estão agendadas para 9 de Maio de 2022, altura em que Manny Pacquiao terá 43 anos. Nos últimos meses, Pacquiao tem surgido em inúmeras ações sociais de combate à Covid-19.