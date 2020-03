Manuel Kape coloca Portugal no mapa do UFC

Manuel Kape, Peso Galo do Rizin, assinou contrato com o UFC. Trata-se do primeiro lutador angolano, e o primeiro atleta de nacionalidade portuguesa, a chegar à organização norte-americana.





Kape sempre combateu em Portugal, treinando no Porto, e com 26 anos já tem um interessante recorde de 15-4.Nas redes sociais, o lutador mostrou-se radiante com o passo dado na carreira: "É com grande entusiasmo e alegria que anúncio que sou o novo atleta do UFC. Sou extremamente grato a todas às pessoas que fizeram e fazem parte da minha carreira desportiva, pois sozinho não estaria onde estou nem alcançado o que já alcancei. Um muito obrigado a todos. A estrada foi longa dura e cruel, mas com toda persistência dedicação e trabalho duro todos nós conseguimos alcançar nossas metas. Basta acreditar acreditar mesmo nos dias mais cinzentos da nossa vida vamos acreditar. E quando todos duvidarem de ti (como já aconteceu comigo milhares de vezes) prova-os com factos que eles estiveram errados e sim só deram combustível para mostrares quem tu és . Meu trabalho meu foco e minha determinação serão redobrados pois tenho como objetivo ainda este ano ou o próximo de me tornar campeão mundial novamente."