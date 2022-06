Marcos Gonçalves dirige título europeu de kickboxing

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não é só dentro do ringue ou no tatami que o kickboxing nacional tem vindo a dar cartas. Prova disso é o facto de Marcos Gonçalves, árbitro luso, ter sido nomeado para dirigir um título europeu.O árbitro da região do Porto será um dos quatro membros eleitos para comandar o combate entre o Kevin Yape e Requejo Jordi. O francês e o espanhol disputarão assim o título europeu de peso médio-ligeiro (71.8 kg k1).O combate está agendado para este sábado, dia 2 de julho.