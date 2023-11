Matosinhos acolhe prova internacional de karaté com cerca de 80 portugueses

O circuito Karaté 1 Series A, organizado pela federação mundial de karaté, passa por Portugal de sexta-feira a domingo, trazendo mais de mil atletas a Matosinhos, entre eles 80 portugueses.

Depois de em 2022 receber a Premier League, o Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, no distrito do Porto, acolhe a Series A, na qual não se podem inscrever os primeiros 32 do ranking mundial de cada categoria de peso, em kumite, assim como no kata.

"Temos 1.012 atletas a participar, 273 treinadores e 56 árbitros internacionais. Temos também o maior número de registos de atletas portugueses numa prova de cariz internacional, cerca de 80", garante à Lusa o coordenador do evento, Joaquim Gonçalves.

Na prova, organizada pela Federação Nacional de Karaté - Portugal com a Federação Mundial de Karaté e o apoio da Câmara de Matosinhos -, estarão atletas como Joaquim Mendes, Natacha Fernandes, líder do ranking mundial sub-21, e Ana Rita Ferreira, entre outros.

Ausentes estão nomes como Ana Cruz, Tiago Duarte e Guilherme Gonçalves, dada a ausência dos primeiros posicionados na hierarquia mundial, mas o elevado número de portugueses leva a organização a aguardar "centenas de pessoas" na bancada no domingo.

Sexta-feira e sábado são destinados aos quadros de eliminação e repescagens, com as finais e ensaios pelo bronze reservados para o último dia.