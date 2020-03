Mayweather adia regresso depois de voltar a ser atingido pela tragédia

Floyd Mayweather deverá adiar o seu regresso aos combates depois dos trágicos falecimentos do tio e da mãe de três dos seus quatro filhos, tudo no espaço de uma semana.





O pugilista, quatro vezes campeão do Mundo, perdeu o tio, que também era o seu treinador, na última terça-feira, devido aos diabetes. O falecimento de Roger, de 58 anos, aconteceu uma semana depois da ex-namorada Josie Harris, com quem tinha três filhos, ter sido encontrada morta dentro de um carro na Califórnia.O site TMZ conta que Mayweather, de 43 anos, está arrasado e que a competição é a última coisa em que quer pensar.Ao que parece o pugilista norte-americano, que tinha encerrado a carreira, pela terceira vez em novembro do ano passado, planeava voltar e fazer dois combates este ano. Falava-se em duelos com o campeão de UFC, Khabib Nurmagomedov, e com Manny Pacquiao.